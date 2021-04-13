Facebook заблокировал аккаунт города Бич, потому что посчитал название ругательством

Facebook заблокировал аккаунт французского города. Фото: popsters

Facebook заблокировали страницу французского города Бич - Bitche, потому что приняли его название за брань.

Подробности рассказал издание Politico.

Из-за блокирования страницы, мэрии города пришлось создать новый аккаунт под названием "Мэрия 57230". Сам Facebook никак не прокомментировал неожиданную блокировку.

"Я пыталась связаться с Facebook всеми возможными способами, через разные формы, но ничего не смогла сделать. У нас уже были проблемы, когда впервые создавали страницу", - прокомментировала глава муниципалитета Валери Дегуа.

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Другие муниципалитеты в регионе Pays de Bitche решили не рисковать и переименовали свои страницы в Facebook.

В поселке Рорбах-ле-Бич объяснили, что всегда гордились своим населенным пунктом, но "очевидно, что Facebook охотится на это слово, и понятно почему".

Данные основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга слили на хакерском сайте.