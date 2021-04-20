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вторник, 20 апреля 2021 14:41

Facebook создает собственную версию Clubhouse

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Facebook создает собственную версию Clubhouse
Facebook также запустит новую функцию Soundbites, где пользователи смогут создавать короткие аудиоклипы. Фото: Reuters

В течение ближайших месяцев Facebook введет серию звуковых функций, среди которых - Live Audio Rooms. Это своеобразная версия популярного приложения Clubhouse, которая позволит пользователям общаться голосом.

Во время пандемии соцсети, которые имеют только аудиоверсию, становятся все более популярными, поэтому работникам компании Facebook дали задание создать аналог Clubhouse. Это произошло после того, как там зарегистрировался Марк Цукерберг. Пока не ясно, как Facebook планирует модерировать аудиоканалы.

"Аудио безупречно вписывается в нашу насыщенную жизнь, позволяет нам вдохновляться новыми идеями и разговаривать с другими единомышленниками без давления", - заявил представитель Facebook Фиджи Симо.

В течение следующих нескольких месяцев Facebook также запустит новую функцию Soundbites, где пользователи смогут создавать короткие аудиоклипы и делиться ими. Пользователям также разрешат слушать подкасты непосредственно из приложения Facebook.

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Между тем критики утверждают, что "заимствование" крупными технологическими компаниями идей у меньших компаний может сдерживать конкуренцию.

Соцсеть Clubhouse, которую в прошлом году создали предприниматели Пол Дэвис и Рохан Сет, продолжает приобретать популярность. Особенность платформы заключается в том, что ее пользователи общаются между собой с помощью голосовых сообщений без картинок и текста.

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