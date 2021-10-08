Facebook, Instagram, WhatsApp снова "тормозят"

Instagram, Facebook, WhatsApp и Messenger снова работают с перебоями. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Сбои в работе возникают в основном у пользователей из США. Такие данные онлайн-сервиса Downdetector.

В компании Facebook, которая принадлежит Марку Цукербергу, известно о случившемся. Там пообещали устранить неполадки.

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"Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть все в норму, и приносим извинения за возможные неудобства", - отметили в пресс-службе.

Проблемы также наблюдаются у Twitter, Discord и Zoom.

4 октября в работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел сбой. В Facebook, которая владеет Instagram и WhatsApp, заявили, что знают о проблеме и устраняют ее. На проблемы в работе приложений жалуются по всему миру. Масштабный сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp могло вызвать удаление записей DNS, которые сообщают, как найти страницы соцсетей в интернете. Эксперты допускают и возможность хакерской атаки, но считают этот вариант маловероятным. 5 октября сети начали восстанавливать работу.