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вторник, 25 мая 2021 14:46

Facebook будет обозначать публикации российских СМИ. Как это выглядит
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Facebook начал подписывать публикации российских СМИ.
Фото: Скриншот с Facebook
Facebook начал подписывать публикации российских СМИ.
Facebook начал подписывать публикации российских СМИ.

Соцсеть Facebook начала обозначать страницы российских СМИ, контролируемые правительством.

Компания Facebook объяснила, почему отметила российские издания.

Отметка "Это издание контролируется государством Россия" 25 мая появилось на публикациях таких СМИ: "РИА Новости", Russia Today - RT, Ruptly и Sputnik.

По словам представителей Facebook, компания считает, что содержание публикаций этих изданий может находиться под частичным или полным контролем властей.

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"Чтобы выявлять такие СМИ, компания Facebook проводит исследования и применяет специально разработанную систему оценки. Поскольку страницы подконтрольных государству средств массовой информации при поддержке властей влияют на мнения людей, компания Facebook применяет к ним особенно высокие стандарты прозрачности", - говорится в сообщении Facebook.

Соцсеть обнаруживает такие организации с помощью определений и правил, проверяя владельцев, руководителей, источники финансирования, а также процессы, которые помогают обеспечивать независимость редакционной политики.

Компания Google подала иск против Роскомнадзора за требования удалить 12 видео январских акций протеста в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.

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