Евровидение-2021 пройдет в нестандартном режиме

Евровидение в 2021 году состоится. Фото: eurovision.tv

Организаторы песенного конкурса Евровидение проведут мероприятие по новому измененному формату, но сейчас решают по какому сценарию пройдет конкурс.

Об этом говорится в пресс-релизе, который опубликовали на официальном сайте организаторов.

"В ответ на пандемию коронавируса, что все еще длится, Европейский вещательный союз, голландские ведущие вещательные компании NPO, NOS и AVROTROS исключили, что 65-й конкурс может пройти в обычном режиме", - отмечается в сообщении.

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По словам исполнительного директора Мартина Остердаля, Евровидение безусловно состоится в мае 2021 года, но не так, как все привыкли.

"Мы внимательно следим за событиями в мире и продолжаем изучать и планировать сценарии проведения конкурса", - прокомментировал он.

Остердаль заявил, что организаторы сосредоточат усилия на том, чтобы провести мероприятие вживую с соблюдением социальной дистанции и масочного режима.

Ирландец Грэм Нортон, многолетний комментатор Евровидения для Великобритании, заверил, что конкурс точно состоится, несмотря на пандемию коронавируса.