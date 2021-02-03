Евровидение-2021 пройдет в нестандартном режиме

Организаторы песенного конкурса Евровидение проведут мероприятие по новому измененному формату, но сейчас решают по какому сценарию пройдет конкурс.
Об этом говорится в пресс-релизе, который опубликовали на официальном сайте организаторов.
"В ответ на пандемию коронавируса, что все еще длится, Европейский вещательный союз, голландские ведущие вещательные компании NPO, NOS и AVROTROS исключили, что 65-й конкурс может пройти в обычном режиме", - отмечается в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Песню на Евровидение будет выбирать не Go-A
По словам исполнительного директора Мартина Остердаля, Евровидение безусловно состоится в мае 2021 года, но не так, как все привыкли.
"Мы внимательно следим за событиями в мире и продолжаем изучать и планировать сценарии проведения конкурса", - прокомментировал он.
Остердаль заявил, что организаторы сосредоточат усилия на том, чтобы провести мероприятие вживую с соблюдением социальной дистанции и масочного режима.
Ирландец Грэм Нортон, многолетний комментатор Евровидения для Великобритании, заверил, что конкурс точно состоится, несмотря на пандемию коронавируса.
Комментарии1