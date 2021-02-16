Евросоюз введет еще один пакет санкций против РФ

Против РФ введут еще один пакет санкций. Фото: РБК

Европейский союз планирует ввести против России новые санкции за нарушения прав человека.

Имеется в виду арест и лишение свободы в России оппозиционного деятеля Алексея Навального, написал редактор Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Юзвяк в Twitter.

К ближайшему заседанию министров ЕС 22 февраля подготовить санкции не успеют.

Поэтому министры, скорее всего достигнут политических договоренностей насчет объявления новых санкций против России в марте - во время очередного саммита стран Европейского союза.

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Напомним, США готовятся ввести санкции против российского газопровода "Северный поток-2".