Евросоюз введет еще один пакет санкций против РФ

Европейский союз планирует ввести против России новые санкции за нарушения прав человека.
Имеется в виду арест и лишение свободы в России оппозиционного деятеля Алексея Навального, написал редактор Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Юзвяк в Twitter.
К ближайшему заседанию министров ЕС 22 февраля подготовить санкции не успеют.
Поэтому министры, скорее всего достигнут политических договоренностей насчет объявления новых санкций против России в марте - во время очередного саммита стран Европейского союза.
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Напомним, США готовятся ввести санкции против российского газопровода "Северный поток-2".
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