Евросоюз сохранит ядерное соглашение с Ираном - Могеріні

 
Ексклюзивы
1/5
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Просмотров: 837
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
9 Просмотров: 4572
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
2 Просмотров: 8802
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 1422
"У вас есть возможности, рычаги влияния. А ничего не делается - только бла-бла-бла" - Витовская
"У вас есть возможности, рычаги влияния. А ничего не делается - только бла-бла-бла" - Витовская
Просмотров: 1557
Поместная церковь завершит цикл создания независимости - религиовед
Поместная церковь завершит цикл создания независимости - религиовед
1 Просмотров: 756
В Киеве появилась карта заведений с веганский едой
В Киеве появилась карта заведений с веганский едой
Просмотров: 639
"Мы им чай и еду, а они нам самодельные золотые цепочки" - история монастыря, который стал тюрьмой
"Мы им чай и еду, а они нам самодельные золотые цепочки" - история монастыря, который стал тюрьмой
Просмотров: 2421
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
Просмотров: 14139
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
2 Просмотров: 1251
Фото
Все фото
4
15
3
8
12
Крокодил откусил невесте руку
Крокодил откусил невесте руку
Победобесие на марше&quot; Россия сошла с ума в канун Дня победы
Победобесие на марше" Россия сошла с ума в канун Дня победы
Среди города загорелся автобус
Среди города загорелся автобус
Армения выбрала премьера. Перед парламентом собрался многотысячный митинг
Армения выбрала премьера. Перед парламентом собрался многотысячный митинг
В сети показали фото из самого высокого в мире здания
В сети показали фото из самого высокого в мире здания
Видео
Все видео
Закончился первый полуфинал Евровидения-2018: видео выступлений победителей
Закончился первый полуфинал Евровидения-2018: видео выступлений победителей
Собака стала героем прогноза погоды
Собака стала героем прогноза погоды
Плохие знаки на инаугурации: Путину предсказали короткое правление
Плохие знаки на инаугурации: Путину предсказали короткое правление
Новый-старый президент: инаугурацию Путина высмеяли мемами и карикатурами
Новый-старый президент: инаугурацию Путина высмеяли мемами и карикатурами
РФ хвастается новым оружием - показали ее возможности на видео
РФ хвастается новым оружием - показали ее возможности на видео
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
2 Просмотров: 8802
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 1422
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
Просмотров: 5220
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 6129
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2115
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
07 мая 2018
Просмотров: 2124
Слава Богу, що я сама
- Бачу, як інші цілуються й ходять в обнімку. А мені душа болить. Заздрю їм, - розказує при зустрічі подруга Катя. Їй 26 років. Кидає "бичка" від ...
среда, 09 мая 2018 12:56

Евросоюз сохранит ядерное соглашение с Ираном - Могеріні

  Комментировать
Евросоюз сохранит ядерное соглашение с Ираном - Могеріні
Федерика Могеріні, верховная представительница Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности. Фото 112

Евросоюз настроен сохранить ядерное соглашение с Ираном, несмотря на решение президента США Дональда Трампа выйти из нее.

Такое заявление сделала верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, передает Reuters.

"Я особенно обеспокоена объявлением сегодня вечером о новых санкциях США в отношении Ирана. Вместе с остальной частью международного сообщества мы сохраним эту ядерную сделку", - отметила Могеріні.

В свою очередь французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция, Германия и Великобритания, которые помогали в переговорах относительно соглашения с Тегераном, жалеют о решении Трампа.

"На карту поставлено режим ядерного нераспространения", - написал он в своем Twitter.

Огорчение по поводу решения США выйти из договора выразила и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Глава МИД Сергей Лавров подтвердил, что Россия останется участником международного соглашения относительно ядерной программы Ирана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разрыв ядерной сделки с Ираном создаст военный конфликт.

Трамп со времен избирательной кампании 2016 года резко критикует ядерное соглашение между Ираном и шестью ведущими государствами мира. Он обвиняет Иран в нарушении "духа" этой сделки, потому что Иран поддерживает военизированные группировки на Среднем Востоке и продолжает реализовать программу по разработке баллистических ракет. Соглашение, подписанное 2015 года во времена президентства в США Барака Обамы, предусматривает резкое ограничение Тегераном его ядерной программы, чтобы предотвратить создание ядерного оружия. Международное сообщество в обмен отменяет санкции, введенные против Ирана за его ядерную программу. Соглашение не запрещает Ирану в создании баллистических ракет, против чего выступают США. Вашингтон также, в отличие от других участников сделки (ее подписали с Ираном, кроме США, также Великобритания, Франция, Германия, Китай и Россия), свои санкции не отменил, а лишь каждые полгода продолжает "исключение" из их действия.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Евросоюз сохранит ядерное соглашение с Ираном - Могеріні». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
мая

"Я взял не жену, а колдунью" - Ахматова дважды доводила Гумилева к попыткам самоубийства

Индианцы продали правительству земли за бесценок

Первый рейс в старейшем аэропорту страны ждут 20 лет

Самое читаемое
Всю правду о Второй мировой войне показали на интерактивных карточках
Всю правду о Второй мировой войне показали на интерактивных карточках
35
 1 Просмотров: 61484
12 фото Кейт Миддлтон, которая еще не стала герцогиней
12 фото Кейт Миддлтон, которая еще не стала герцогиней
12
 Просмотров: 39395
Стильная Мелания Трамп в кожаном пиджаке на публике обменялась нежностями с мужем
Стильная Мелания Трамп в кожаном пиджаке на публике обменялась нежностями с мужем
16
 Просмотров: 35657
Победобесие на марше&quot; Россия сошла с ума в канун Дня победы
Победобесие на марше" Россия сошла с ума в канун Дня победы
15
 4 Просмотров: 29980
Кейт Миддлтон экономит на одежде для своих младших детей
Кейт Миддлтон экономит на одежде для своих младших детей
10
 Просмотров: 27545
Мир
Закончился первый полуфинал Евровидения-2018: видео выступлений победителей
Закончился первый полуфинал Евровидения-2018: видео выступлений победителей
 Просмотров: 648
Маск сделал неожиданный шаг на фоне прогнозов о банкротстве Tesla
Маск сделал неожиданный шаг на фоне прогнозов о банкротстве Tesla Просмотров: 999
Швейцария рассекретила счета арестованного Ефремова
Швейцария рассекретила счета арестованного Ефремова Просмотров: 6201
Новый конфликт на Ближнем Востоке - Трамп снова играет на руку Путина
Новый конфликт на Ближнем Востоке - Трамп снова играет на руку Путина Просмотров: 783
В Португалии неожиданно скончался посол России
В Португалии неожиданно скончался посол России Просмотров: 1053
Больше всего комментируют
121
"Интер" готовит ко Дню победы концерт с агрессивными лозунгами
19
Бывший "регионал" Шуфрич назвал русский "языком победы"
9
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
8
Нацсовет о ролике "Интера" к 9-му мая: "Танцы на ранах общества"
6
Националисты начали блокировать телеканал "Интер"
Голосов: 2879
Голосование Кто выиграет Кубок Украины по футболу 2017/18?
  • 1) "Шахтёр"
  • 2) "Динамо"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua