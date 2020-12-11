Евросоюз принял общий бюджет и Фонд восстановления на 1,85 трлн евро

Выступление канцлера Германии Ангелы Меркель после принятия бюджета ЕС / Getty Images

Лидеры ЕС приняли новый бюджет и Фонд восстановления после коронавируса. Более трех недель Венгрия и Польша блокировали принятие, потому Евросоюз привязал выделения средств странам-членам к соблюдению ими верховенства права.

Две страны блокировали 7-летний бюджет в размере 1,1 трлн евро и пакет для восстановления стран после коронавируса в размере 750 млрд евро. Теперь противники пошли на уступки. Для принятия бюджета Евросоюза нужно согласие всех стран-членов. Об этом пишет "Немецкая волна".

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Другие лидеры ЕС, в первую очередь немцы, тоже пошли на уступки Варшаве и Будапешту. Механизм финансовых санкций за несоблюдение верховенства права членом Евросоюза будет использоваться только после соответствующего решения Европейского суда. Этот процесс может занять около года. Германия в настоящее время председательствует в Европейском совете.

"Германия много работала, чтобы преодолеть разногласия, и найти решение для успокоения Польши и Венгрии, одновременно поддерживая механизм верховенства права, согласованный с Европарламентом", - заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

ЕС неоднократно в течение прошлых лет обвинял Польшу и Венгрию в подрыве независимости судебной ветви власти и свободы СМИ в этих странах. Обе страны партнеры по Евросоюзу обвиняют в сползании к авторитаризму. В то же время Варшава и Будапешт - весомые получатели средств из общих фондов Европейского Союза, тогда как богатые страны ЕС платят в бюджет больше, чем получают. Это сделано для того, чтобы более бедные восточные и южные страны общего союза из года в год догоняли более богатые северные и западные страны.