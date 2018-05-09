Евросоюз и Россия высказались о своем членстве в ядерном соглашении с Ираном

Федерика Могеріні, верховная представительница Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности. Фото 112

Евросоюз настроен сохранить ядерное соглашение с Ираном, несмотря на решение президента США Дональда Трампа выйти из нее.

Такое заявление сделала верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, передает Reuters.

"Я особенно обеспокоена объявлением сегодня вечером о новых санкциях США в отношении Ирана. Вместе с остальной частью международного сообщества мы сохраним эту ядерную сделку", - отметила Могеріні.

В свою очередь французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция, Германия и Великобритания, которые помогали в переговорах относительно соглашения с Тегераном, жалеют о решении Трампа.

"На карту поставлено режим ядерного нераспространения", - написал он в своем Twitter.

Огорчение по поводу решения США выйти из договора выразила и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Глава МИД Сергей Лавров подтвердил, что Россия останется участником международного соглашения относительно ядерной программы Ирана.

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Трамп со времен избирательной кампании 2016 года резко критикует ядерное соглашение между Ираном и шестью ведущими государствами мира. Он обвиняет Иран в нарушении "духа" этой сделки, потому что Иран поддерживает военизированные группировки на Среднем Востоке и продолжает реализовать программу по разработке баллистических ракет. Соглашение, подписанное 2015 года во времена президентства в США Барака Обамы, предусматривает резкое ограничение Тегераном его ядерной программы, чтобы предотвратить создание ядерного оружия. Международное сообщество в обмен отменяет санкции, введенные против Ирана за его ядерную программу. Соглашение не запрещает Ирану в создании баллистических ракет, против чего выступают США. Вашингтон также, в отличие от других участников сделки (ее подписали с Ираном, кроме США, также Великобритания, Франция, Германия, Китай и Россия), свои санкции не отменил, а лишь каждые полгода продолжает "исключение" из их действия.