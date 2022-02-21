Европейская страна начала пускать невакцинированных туристов

В Австрию можно будет въехать только с тестом. Фото: Pexels

С 22 февраля Австрия откроет въезд всем туристам.

На границе нужно будет только предъявить негативный тест на коронавирус, сообщает Минздрав Австрии.

"С 22 февраля условия въезда смягчат. Общее "правило 3G" (необходимость предъявления или отрицательного результата теста на коронавирус, или сертификата о вакцинации или же справки об выздоровлении. - Gazeta.ua) будет применяться как основное для въезда в Австрию", - говорится в сообщении.

Исключения могут относиться к приезжим из стран, где распространены мутации коронавируса.

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ПЦР-тест для въезда нужно будет сделать не раньше чем за 72 ч до пересечения границы. Экспресс-тест на антиген действует 24 ч. На детей до 12 лет ограничения не распространяются.

В Израиль можно будет попасть вакцинированным и невакцинированным туристам с двумя отрицательными ПЦР-тестами. Новые правила будут действовать с 1 марта.