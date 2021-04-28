Европарламент лишил иммунитета депутата-неонацист. Теперь тот будет сидеть

Лагос в суде в Афинах в октябре прошлого года. Ему разрешили вернуться в Брюссель через иммунитет / Getty Images

Политик Иоаннис Лагос, которому грозит тюрьма в Греции за преступления, связанные с деятельностью неонацистской партии "Золотая заря", задержан бельгийской полицией и посажен за решетку.

Это произошло после того, как Европарламент проголосовал за отмену его депутатского иммунитета. Об этом пишет ВВС.

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48-летний Лагос был осужден в Греции в октябре 2020 года вместе с другим партийным руководством, возглавляющим преступную организацию. Хотя суд приговорил его к тюремному заключению на срок более 13 лет, у политика был иммунитет, потому что он является действующим депутатом Европарламента.

"Воры и атеисты сажают меня в тюрьму", - пожаловался он в Twitter через несколько часов после того, как его коллеги в Европарламенте проголосовали 658 голосами против 25 за лишение его неприкосновенности.

Так бельгийская полиция отреагировала на сообщение Интерпола, предоставленное их греческими коллегами.

"Золотая заря" достигла пика популярности во время тяжелейшего финансового кризиса в Греции в 2012 году. Но стала печально известной связями с нападениями на иммигрантов и левых активистов.

Лагос был депутатом и местным командиром в районе Пирей. В 2019 году был избран в Европарламент. Пока не ясно, будет ли он оспаривать свою экстрадицию в Грецию.

Лидер "Золотой зари" Никос Михалолиакос был среди 39 осужденных к тюремному заключению в октябре 2020 года. Это произошло после окончания пятилетнего судебного процесса. Лагоса удалось избежать ареста за депутатскую неприкосновенность.