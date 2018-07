Европа призывает Украину не выдавать Турции оппозиционеров

Представитель Европарламента по международным вопросам Ребекка Хармс призвала украинские власти прекратить похищение турецких оппозиционеров и их выдачу Анкаре. Опубликовала заявление в Twitter после того, как турецкие спецслужбы схватили в Украине и вывезли в Турцию оппозиционных журналиста Юсуфа Инана и бизнесмена Салиха Зеки Йигита. Их обвиняют в причастности к организации FETÖ Фетхуллаха Гюлена. Последнего обвиняют в организации попытки государственного переворота в 2016 году.

"Остановите турецкую спецслужбу, которая похищает турок за рубежом. Уважайте верховенство права и права человека в Украине и везде", - написала политик.

Don't leave Yunus alone. Stop Turkish secret service kidnapping Turks abroad. Respect rule of law and #HumanRights in #Ukraine and everywhere. @IKlympush @PavloKlimkin @poroshenko https://t.co/Eal2ZCAkYc