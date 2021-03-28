Европа может остаться без кофе

Время задержки может составлять до 3 недель. Фото: pixabay.com

Из-за блокирования Суэцкого канала на Европейском континенте может начаться дефицит кофейных зерен. Блокировка канала контейнеровозом Ever Given уже спровоцировала такой дефицит в Финляндии.

Производители уже испытывают трудности с получением достаточного количества кофе из Вьетнама, который является крупнейшим производителем робусты в Азии, пишет Helsingin Sanomat.

"У S Group есть несколько контейнеров на корабле Ever Given. Последствия затора пока не ощущаются в магазинах. Проблем не ожидается, если вопрос будет решен в ближайшую неделю. Однако для многих уже ожидаются задержки", - рассказал директор одной из крупнейших торговых сетей Финляндии.

Кофейные зерна также импортируют из Африки и Азии через Суэцкий канал. Время задержки может составлять до 3 недель, что приведет к истощению запасов кофе у многих европейских производителей.

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24 марта грузовое судно Ever Given заблокировало Суэцкий канал в Египте. Его снесло с курса порывом ветра. Из-за корабля на одном из важнейших мировых судоходных маршрутов полностью остановилось движение в обе стороны.