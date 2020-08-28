Еврокомиссия угрожает судом за охоту на птиц

Птица приклеилась лапками к ветке / фото The Times

Французский президент призвал охотников прекратить охоту на птиц с помощью намазывания ветвей клеем. Это произошло после того, как Еврокомиссия пригрозила Парижу правовыми последствиями на уровне ЕС, если практика продолжится.

Так на птиц охотятся в пяти регионах на юге Франции, близ Ниццы и Марселя. Преимущественно ловят дроздов, которые затем в клетках поют для хозяев. Кроме Еврокомиссии, против этой практики давно борется французская Лига охраны птиц. Об этом пишет ВВС.

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В июле Еврокомиссия дала Франции три месяца, чтобы исправить ситуацию в соответствии с директивой ЕС о птицах от 2009-го, где такие методы отлова запрещены. Иначе будет рассмотрение дела в Европейском суде.

Кроме ловли на клей, французы используют также другие запрещенные способы отлова голубей и жаворонков - сетками и другими ловушками.