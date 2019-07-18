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четверг, 18 июля 2019 02:05

Еврокомиссия проведет антимонопольное расследование против Amazon

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Еврокомиссия проведет антимонопольное расследование против Amazon
Еврокомиссия открыла дело по Amazon. Фото: РБК

Европейская Комиссия начала формальное расследование, целью которого является выяснить, использовала ли Amazon доступ к базе данных независимых торговых представителей, осуществляющих продажи на ее платформе, нарушая правила ЕС по конкуренции.

"Европейские потребители все больше совершают покупки онлайн. Электронная коммерция привела к росту конкуренции между торговцами и предложила больше выбора по лучшей цене. Мы должны убедиться, что большие онлайн платформы не уничтожают эти преимущества из-за неконкурентного поведения. В этом контексте я приняла решение очень внимательно рассмотреть деловую практику Amazon, в частности, в контексте двойной роли этой платформы как рыночного места и как торговца, чтобы оценить соответствие такой роли правилам конкуренции в ЕС", - отметила по этому поводу Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестайгер. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Европейской Комиссии.

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Причиной расследования стала практика Amazon собирать данные об активности на этой платформе с участием независимых торговцев. На основании предварительной информации, которой располагает Еврокомиссия, Амазон может использовать в собственных интересах чувствительную конкурентную информацию о торговцах, о продукции, которую они предлагают, об объемах и условиях продажи на рыночном месте и тому подобное.

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