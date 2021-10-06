Евродепутаты хотят устроить международный суд над Лукашенко

В Европарламенте требуют судебного процесса над Лукашенко. Фото: Reuters

Депутаты Европарламента хотят провести международный судебный процесс над самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Литовский депутат Европарламента Андрюс Кубилюс сказал на заседании в Страсбурге, что Лукашенко нужно доставить в Международный суд ООН, передает DW.

Его поддержал немецкий депутат от "Зеленых" Сергей Лагодинский. Указал, что против Лукашенко нужно возбудить дело о пытках.

Требование международного суда над Лукашенко может попасть в резолюцию Европейского парламента, которую примут в четверг.

В Европарламенте сообщили, что Лукашенко лично приказал незаконно арестовать и подвергнуть пыткам демонстрантов. 700 арестованных остаются в тюрьме.

Специальный представитель ЕС по правам человека Имон Гилмор сообщил, что возможно создание международного трибунала для расследования преступлений в Беларуси. Потому что само государство не желает привлекать преступников к ответственности.

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В своей резолюции депутаты хотят призвать поспешить с пятым раундом санкций против режима Лукашенко, который готовит Служба внешних действий ЕС.

В Организации Объединенных Наций обеспокоены сообщениями о систематических пытках участников акций протеста в Беларуси. Об этом заявила верховный комиссар ООН Мишель Бачелет на Совете по правам человека в Женеве, передает пресс-служба организации.