Это впечатляет: обнародовали фотографии конкурса One Eyeland Awards

Ежегодно премия One Eyeland Awards присуждает заслуженные награды фотографам.

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Недавно жюри фотоконкурса объявило победителей 2020 года. Эти фотографии рассказывают о жизни людей, животных и о невероятной красоте природы, пишет One Eyeland.

Фото: Альберто Джулиани

С началом весны, когда сходит снег и воздух прогревается до плюсовых температур, в Украине расцветают первоцветы. Пока на деревьях набухают почки, лесные поляны превращаются в яркие пурпурно-голубые ковры из ряста и пролесков.