Это вопрос выживания - показали жуткие кадры о жизни китобоев (ФОТО 18+)

Фото: Daily Mail

Швейцарский фотограф Клаудио Себер сделал снимки жизни тропических китобоев на удаленном острове Лембата в Индонезии.

Правительство Индонезии позволяет охотиться крестьянам на кашалотов, поскольку они делают это не ради коммерческой выгоды. Зоозащитники пытались запретить эту многовековую практику, но встретились с сопротивлением местных, сообщает Daily Mail.

В течение последних 600 лет китобои охотятся на кашалотов с лодок. Охотники ныряют в воду с деревянными копьями, чтобы убить животное. Затем десятки людей вытаскивают кита на берег.

"Мы живем в век технологий. Но количество забитых китов из года в год не увеличивается. Хотя мы и используем моторные лодки. В прошлом году мы поймали 25 китов, в некоторые годы - 40. А в некоторые - ни одного. Средне, там надо три кашалоты в год, чтобы прокормить семью. Мы верим, что они - дар от предков и бога. Местное правительство официально позволяет нам традиционный китобойний промысел, чтобы мы могли прожить ", - говорит глава поселка Йосеф Батаона.

Правозащитники подняли тревогу, потому что индонезийцы охотятся не только за одним или двумя кашалотами. Они убивают скатов, касаток, океанических акул и представителей других редких видов животных. В 2010 представители Всемирного фонда природы прибыли на остров в сопровождении чиновников, чтобы поговорить о защите видов. Местные выхватили ножи и начали с криками их выгонять. 10 вооруженных солдат стали между чиновниками и островитянами. Но договориться так и не получилось.

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"Они могут изменить размер територии, которая разрешена для охоты. Министерство рыбного хозяйства и морского транспорта хочет защитить скатов и черепах. Но мы не подчиняемся этим правилам. Потому что это вопрос выживания. Мы не можем полагаться только на китов. Таким образом мы можем сохранить традиционный образ жизни ", - говорит лидер общины.

"Здесь люди борются за ложку риса или кусок кукурузы. Здесь нет плодородных почв, чтобы выращивать урожаи. Поэтому мы не имеем другого выбора, как брать все, что нам предлагает море", - объясняет Батаона.

Американка Лорен Биггерс из города Конро, штат Техас, поймала на удочку двухметровую акулу. Женщина с мужем в честь его дня рождения отправились на рыбалку. Они забросили удочки и веселились на берегу. Биггерс заметила, как один из поплавков задергался, и начала тянуть рыбу, попавшую на наживку. После двух часов стараний американка, окруженная посетителями пляжа, вытащила на берег акулу.