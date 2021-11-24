Эстония отгородилась от России колючей проволокой

В Эстонии установили заграждение из колючей проволоки на восточной границе страны.

Дополнительные заграждения появились в течение трех дней на участках возможного нелегального пересечения границы, сообщает ERR.

Было использовано 4 км режущей проволоки.

В рамках учений "Шип-2021" (Okas 2021) тройные барьеры будут установлены вдоль 40 км восточной границы.

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"Эти учения были для нас хорошим опытом, и все указанные департаментом участки были защищены режущей проволокой. Можно сказать, что эти места теперь лучше защищены", – прокомментировал руководитель пограничного пункта "Нарва-1" Марек Лийва.

8 ноября в сети обнародовали кадры, как толпа мигрантов в Беларуси идет к польской границе. Белорусские военные с собаками согнали мигрантов с дороги в лес. До КПП они не дошли.

Польша и Литва объявили чрезвычайное положение и разместили войска у своих границ.

17 ноября правительство Эстонии вызвало 1700 солдат запаса на неплановые учения, которые будут включать установление заграждения из колючей проволоки вдоль 40 км границ с Россией, поскольку миграционный кризис в соседней Беларуси продолжается.