Естественной смертью умер "самый известный лев в мире"

Лев со шрамом на морде, которого называли "самый известный лев в мире", умер от естественных причин в возрасте 14 лет в Кении.

Король зверей и самый старый лев в заповеднике Масаи Мара был известен огромным шрамом на правом глазу. Об этом пишет Daily Mail.

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У него была собственная страница в Facebook, и он снялся в нескольких документальных фильмах, в том числе в "Дневнике больших кошек" от BBC.

Огромная территория в заповеднике принадлежала ему и трем его братьям. Защитники природы заявили, что лев, который обычно живет 10-14 лет, похудел и часто болел перед смертью.

"Он умер спокойно, без каких-либо помех со стороны машин или гиен. Мы были единственной машиной на месте происшествия и рядом с ним, надеясь доставить ему хоть какой-то комфорт", - написали представители заповедника.

Лев в течение жизни получил серию травм и был ранен копьем воина масаев, который пытался защитить свой скот. Он получил шрам на глазу во время боя с другими зверями, когда ему было всего четыре года. Ветеринары не раз обрабатывали его открытую рану, предотвращая заражение. Защитники природы описали льва как сильного и харизматичного лидера, чему способствовал его образ со шрамом.