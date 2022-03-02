"Есть опасность ядерного апокалипсиса" – эксперт

Александр Краев считает, что США и союзники по НАТО решили предоставить нам истребители вместо того, чтобы мы сами сбивали российские самолеты, вертолеты и ракеты над Украиной. Фото: Facebook

США и другие страны НАТО предоставляют Украине истребители, чтобы обеспечить безопасность ядерных объектов в Украине. В то же время Альянс не может "закрыть небо" над Украиной, потому что это означало бы сбивание российских самолетов и вертолетов, а значит, прямую конфронтацию с Россией и перспективу ядерной войны. Об этом в комментарии Gazeta.ua рассказал эксперт по внешней политике аналитического центра "Украинская призма" Александр Краев.

Украинская дипломатия и эксперты прорабатывают с западными коллегами вопросы, как закрыть небо над ядерными объектами Украины. Это не меньшая угроза миру, чем ядерная война, потому что есть опасность ядерного апокалипсиса из-за бомбардировки россиянами наших АЭС. Поэтому выработали решение, как закрыть небо над Украиной, не закрывая небо над Украиной – с помощью западных поставок, украинцы сами должны закрыть над собой небо", – говорит эксперт.

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Именно поэтому, как объясняет Александр Краев, в понедельник украинская сторона заявила, что наши пилоты прибыли в Польшу для получения военных самолетов от партнеров из ЕС. Речь идет о советских истребителях МиГ-29, на которых украинские пилоты научены летать. Украинский парламент конкретизировал, сколько самолетов получает Украина: 28 МиГ-29 из Польши, 12 из Словакии и 16 из Болгарии, а также 14 Су-25 из Болгарии.

"Страны НАТО дают нам большое количество истребителей. Это возможность обеспечить нам бесполетную зону над нашим небом, не закрывая его силами Североатлантического союза. Эти самолеты должны дать нам полное преимущество в воздухе. Так что американцы, с одной стороны, об этом говорят, потому что частично закрывают наше небо. С другой стороны, другие страны НАТО продолжают уверять, что не будут вступать в прямую конфронтацию с ядерной Россией. Альянс считает, что сейчас этого шага достаточно, чтобы защитить наши критические объекты, не подвергая миру ядерной войне", - считает эксперт.

Поэтому слышим от высоких должностных лиц разных стран Альянса, готовых помочь нам разным вооружением и военной помощью, добавляет эксперт.

Экспосол США при НАТО Курт Уолкер заявил, что США вместе с союзниками по НАТО могут обеспечить бесполетную зону над Украиной, несмотря на обеспокоенность, что будут вовлечены в прямой конфликт с Россией. Это можно сделать сначала над Киевом и Западной Украиной, при участии союзников, в частности, Великобритании, Польши, возможно, Турции. Необходимо предотвратить прежде всего атаки против гражданского населения и критической инфраструктуры, такой как АЭС, подчеркнул Волкер. Однако ни один из представителей этих стран Альянса не подтвердил, что их силы напрямую готовы сбивать российские военные самолеты, вертолеты или ракеты над Украиной.