ЕСПЧ обязал РФ узаконить однополые браки - в Кремле резко ответили

ЕСПЧ требует у России узаконить однополые браки. Фото: shutterstock.com

Европейский суд по правам человека требует в России узаконить однополые браки и отменить преследование представителей ЛГБТ-сообщества.

Так ЕСПЧ отреагировал на жалобу трех однополых пар из Москвы и Липецкой области России.

Российские власти нарушили право на уважение частной и семейной жизни, отметили в ЕСПЧ.

Также суд отметил, что РФ нарушает резолюцию ПАСЕ от 2018. Государства-участники организации должны изменить свои законы для предоставления однополым парам правовой базы. Россия не внесла соответствующие изменения в свои законы.

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РФ может выбрать любую подходящую форму регистрации однополых партнерств: гражданский союз или гражданский договор солидарности.

Представитель Кремля Дмитрий Песков резко отреагировал на заявление ЕСПЧ. Он отметил, что Россия не может выполнить эти решения.

"По нашей конституции - нельзя", - прокомментировал Песков.

Однополые пары обратились в ЕСПЧ после того, как российские регистрационные органы в 2009-м и 2013 году отказались регистрировать их отношения со ссылкой на Семейный кодекс РФ.

7 июля в Венгрии вступил в силу скандальный закон о запрете демонстрировать и пропагандировать ЛГБТК+ в телевизионных шоу, фильмах и программах сексуального воспитания для детей в школах. Критики уверены, что этот закон является нападением на права ЛГБТК+ и стигматизирует сексуальные меньшинства. Часть лидеров Европейского Союза критиковали за этот закон премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.