"Если видите нарушителя, звоните в полицию. Там проверят. Если нарушил - огромный штраф", - канадка о карантине

 
Ексклюзивы
1/5
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
1 Просмотров: 216
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
Просмотров: 765
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Просмотров: 2161
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Просмотров: 1233
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1692
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Просмотров: 585
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Просмотров: 216
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Просмотров: 639
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Просмотров: 1260
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Просмотров: 684
Фото
Все фото
3
10
6
5
10
Раскопали колодец возрастом 2 тыс. лет
Раскопали колодец возрастом 2 тыс. лет
Париж превратился в свалку
Париж превратился в свалку
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
Полсотни человек погибли в результате гигантского оползня и наводнения
Полсотни человек погибли в результате гигантского оползня и наводнения
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Видео
Все видео
У российской журналистки во время прямого включения собака отобрала микрофон: смешное видео
У российской журналистки во время прямого включения собака отобрала микрофон: смешное видео
"Украинский народ лазит по помойкам. Хотите так же жить?" - до чего опустилась белорусская пропаганда
"Украинский народ лазит по помойкам. Хотите так же жить?" - до чего опустилась белорусская пропаганда
Гонщица попала в аварию во время соревнований - событие попало на видео
Гонщица попала в аварию во время соревнований - событие попало на видео
Кусок ракеты Илона Маска упал на ферму
Кусок ракеты Илона Маска упал на ферму
Блогер похоронил себя заживо ради подписчиков на YouTube
Блогер похоронил себя заживо ради подписчиков на YouTube
Интервью
1/5
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Просмотров: 171
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1692
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 252
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 1233
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Просмотров: 1098
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
04 апреля 2021
Просмотров: 1107
Коньяк для лікарів
– Называй меня бабушка Галя. Не люблю отчеств, – каже сусідка по палаті. В інфекційному відділенні столичної лікарні лежимо з ...
вторник, 06 апреля 2021 15:19

"Если видите нарушителя, звоните в полицию. Там проверят. Если нарушил - огромный штраф", - канадка о карантине

  Комментировать
&quot;Если видите нарушителя, звоните в полицию. Там проверят. Если нарушил - огромный штраф&quot;, - канадка о карантине
Призыв соблюдать социальной дистанции в Торонто, 18 апреля 2020-го / THE CANADIAN PRESS

Канадская провинция Онтарио объявили чрезвычайное положение на 4 недели после того, как установила рекорд по количеству пациентов с Covid-19 в отделениях интенсивной терапии. К провинции принадлежит крупнейший город страны Торонто и столица Оттава.

Приказ ограничивает работу бизнеса и жителей провинции с населением 14,7 млн человек, начиная с 3 апреля. Рестораны не могут обслуживать клиентов, за исключением заказов на вынос, прекращаются все публичные мероприятия. Супермаркеты и аптеки работают на 50% наполненности помещения, а другие розничные сети - на 25%. Об этом пишет Bloomberg.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Канадским авиакомпаниям посоветовали быть особенно бдительными над Украиной

"Из дома не выходила 4 месяца, - рассказывает Gazeta.ua парикмахерша-колорист из Онтарио Джанин Дайна. - Когда немного ослабили карантин, у мужчины подтвердили коронавирус. Я не могла работать с людьми как контактное лицо. Нам разрешили выйти попрощаться с его сестрой. Знали, что она вот-вот умрет от опухоли мозга. За 10 дней я имела все симптомы коронавируса".

"Сейчас опять ничего не работает. - продолжает Дайна. - Продукты можно только с доставкой. Она бесплатная даже для самых мелких заказов. Но магазин вправе отказать в обслуживании, если один адрес заказывают все время только бутылку молока или булочку. Люди делали так. Если видите, что кто-то нарушает карантин, звоните в полицию. Там проверяют, работаете где-то, где надо выходить. Если нет - огромный штраф. Брат работает в пекарне. Соседи трижды вызывали полицию. У меня не было клиентов с осени. Имею финансовую помощь и налоговые каникулы".

Онтарио присоединяется ко все большему количеству регионов мира, включая такие страны как Франция и Италия, которые возвращаются к суровым карантина. Несмотря на то, что вакцинация в Канаде продолжается, не все имеют доступ к вакцинам.

"Новые штаммы вируса быстрее распространяются. Это новая волна пандемии. Боремся с этим врагом. Пожалуйста, поймите это решение было очень трудным для меня", - объяснил решение глава провинции Онтарио Дуг Форд.

Новые штаммы коронавируса распространяют болезнь быстрее, а больные переносят ее тяжелее. Также болеют все более молодые пациенты.

В общем, в Канаде полностью вакцинированы 2% населения. В стране с населением 37,6 млн человек более 1 млн заболели коронавирус и более 23 тыс. умерли. Более 6,5 млн канадцев получили хотя бы 1 дозу вакцины. Это 17% населения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Если видите нарушителя, звоните в полицию. Там проверят. Если нарушил - огромный штраф", - канадка о карантине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
апреля

Сбили президентский самолет

Проповедник основал христианскую секту

Самое читаемое
Гороскоп на 5-11 апреля: почему эта неделя такая особенная
Гороскоп на 5-11 апреля: почему эта неделя такая особенная
 Просмотров: 34228
Австралийская модель поделилась красотой в микротрусиках
Австралийская модель поделилась красотой в микротрусиках
6
 Просмотров: 14491
Из Донбасса сообщили неожиданные новости
Из Донбасса сообщили неожиданные новости Просмотров: 13383
Среди девушек, которые снимались обнаженными в Дубае, было 11 украинок
Среди девушек, которые снимались обнаженными в Дубае, было 11 украинок 1 Просмотров: 11574
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
6
 Просмотров: 8712
Мир
Лукашенко хочет закрыть посольства Беларуси в ряде стран
Лукашенко хочет закрыть посольства Беларуси в ряде стран
Женщина узнала в невесте сына биологическую дочь, которую потеряла 20 лет назад
Женщина узнала в невесте сына биологическую дочь, которую потеряла 20 лет назад Просмотров: 540
Во время награждения на конкурсе красоты подрались участницы
Во время награждения на конкурсе красоты подрались участницы Просмотров: 396
Раскопали колодец возрастом 2 тыс. лет
Раскопали колодец возрастом 2 тыс. лет
3
 Просмотров: 414
В России танк разорвал дулом бок фуры, которая проезжала рядом: видео
В России танк разорвал дулом бок фуры, которая проезжала рядом: видео Просмотров: 765
Больше всего комментируют
7
Зеленский резко летит в Катар
5
Судья Чаус скоро может быть в Киеве - адвокат Лысенко
4
ЕС заверил Украину в поддержке на фоне обострения ситуации на Донбассе
2
НАТО - это единственный путь к завершению войны в Донбассе - Зеленский
1
Украина призвала Вашингтон усилить санкции против Кремля
Голосов: 33
Голосование Куда планируете поехать после всех карантинов
  • К морю. В теплые края
  • В туристические города Европы
  • Буду путешествовать по Украине
  • Навещу родителей / родственников
  • Буду работать. На поездки нет денег
  • Мне карантин не мешал путешествовать
Просмотреть