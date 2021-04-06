"Если видите нарушителя, звоните в полицию. Там проверят. Если нарушил - огромный штраф", - канадка о карантине

Призыв соблюдать социальной дистанции в Торонто, 18 апреля 2020-го / THE CANADIAN PRESS

Канадская провинция Онтарио объявили чрезвычайное положение на 4 недели после того, как установила рекорд по количеству пациентов с Covid-19 в отделениях интенсивной терапии. К провинции принадлежит крупнейший город страны Торонто и столица Оттава.

Приказ ограничивает работу бизнеса и жителей провинции с населением 14,7 млн человек, начиная с 3 апреля. Рестораны не могут обслуживать клиентов, за исключением заказов на вынос, прекращаются все публичные мероприятия. Супермаркеты и аптеки работают на 50% наполненности помещения, а другие розничные сети - на 25%. Об этом пишет Bloomberg.

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"Из дома не выходила 4 месяца, - рассказывает Gazeta.ua парикмахерша-колорист из Онтарио Джанин Дайна. - Когда немного ослабили карантин, у мужчины подтвердили коронавирус. Я не могла работать с людьми как контактное лицо. Нам разрешили выйти попрощаться с его сестрой. Знали, что она вот-вот умрет от опухоли мозга. За 10 дней я имела все симптомы коронавируса".

"Сейчас опять ничего не работает. - продолжает Дайна. - Продукты можно только с доставкой. Она бесплатная даже для самых мелких заказов. Но магазин вправе отказать в обслуживании, если один адрес заказывают все время только бутылку молока или булочку. Люди делали так. Если видите, что кто-то нарушает карантин, звоните в полицию. Там проверяют, работаете где-то, где надо выходить. Если нет - огромный штраф. Брат работает в пекарне. Соседи трижды вызывали полицию. У меня не было клиентов с осени. Имею финансовую помощь и налоговые каникулы".

Онтарио присоединяется ко все большему количеству регионов мира, включая такие страны как Франция и Италия, которые возвращаются к суровым карантина. Несмотря на то, что вакцинация в Канаде продолжается, не все имеют доступ к вакцинам.

"Новые штаммы вируса быстрее распространяются. Это новая волна пандемии. Боремся с этим врагом. Пожалуйста, поймите это решение было очень трудным для меня", - объяснил решение глава провинции Онтарио Дуг Форд.



Новые штаммы коронавируса распространяют болезнь быстрее, а больные переносят ее тяжелее. Также болеют все более молодые пациенты.

В общем, в Канаде полностью вакцинированы 2% населения. В стране с населением 37,6 млн человек более 1 млн заболели коронавирус и более 23 тыс. умерли. Более 6,5 млн канадцев получили хотя бы 1 дозу вакцины. Это 17% населения.