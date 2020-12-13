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воскресенье, 13 декабря 2020 11:50

"Если мы не изменим курс нас ждет катастрофическое повышение температуры" - генсек ООН о чрезвычайном климатический состояние

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&quot;Если мы не изменим курс нас ждет катастрофическое повышение температуры&quot; - генсек ООН о чрезвычайном климатический состояние
Генсек осудил представителей G20, которые до сих пор вкладывают много денег на производство и потребление ископаемого топлива. Фото: Reuters

Генсек ООН Антониу Гуттериш призывает мировых лидеров ввести чрезвычайное климатический состояние для уменьшения уровня выбросов углерода. Считает, что используется недостаточно мер для борьбы с глобальным потеплением. 38 государств объявили чрезвычайное климатическое состояние и теперь это должны сделать все остальные.

Об этом Гуттериш сообщил на саммите по случаю 5-летия подписания Парижского климатического соглашения.

"В Париже мы пообещали остановить повышение температуры на уровне 1,5 градуса. Мы взяли недостаточно обязательств, чтобы этого достичь, даже эти обещания не выполняются. Уровень углекислого газа рекордно высокий. Если мы не изменим курс, нас ждет катастрофическое повышение температуры более чем 3 градуса в этом веке", - подчеркнул генсек.

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В частности осудил представителей G20, которые до сих пор вкладывают много денег на производство и потребление ископаемого топлива вместо того, чтобы развивать низкоуглеродистую энергетику.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и избранный президент США Джо Байден провели первый телефонный разговор и обсудили укрепление сотрудничества Вашингтона и всемирной организации.

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