Еще одна страна запретит не вакцинированным посещать публичные места

Документ о вакцинации в Израиле / Getty Images

Премьер-министр Израиля осудил граждан, отказывающихся колоть вакцину от Covid-19. Через две недели страна закроет для непривитых общественные места, в том числе кинотеатры, театры и синагоги.

Премьер страны Нафтали Беннетт в четверг осудил израильтян, которые не хотят делать прививки от Covid-19. Об этом пишет Rzeczpospolita.

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Израиль снял почти все ограничения, введенные в мае, в связи с кампанией быстрой вакцинации, которую провели в стране. Но распространение варианта коронавируса "Дельта" привело к увеличению числа новых случаев, что побудило правительство вновь ввести ряд ограничений.

"Наша задача ясна - все израильтяне, которым можно сделать прививки, должны быть вакцинированы. Люди, отказывающиеся от вакцинации, угрожают нашему здоровью, окружающей среде и свободе всех граждан Израиля. Наша свобода работать, учиться, праздновать вместе с семьей, под угрозой. Люди, отказывающиеся от вакцинации, причиняют вред нам всем", - сказал премьер.

В Израиле с населением 9 млн человек, вкололи 11 млн доз вакцин. 5,28 млн израильтян или 58,4% населения полностью вакцинированы.

Италия также вводит обязательный сертификат вакцинации против Covid-19 с 6 августа. Это пока последняя страна в Европе, которая объявила о такой схеме. Этот шаг позволит лицам в возрасте от 12 лет и старше, получившим хотя бы один укол вакцины, получить доступ к публичным местам, включая рестораны, кинотеатры и тренажерные залы.