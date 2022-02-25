Еще одна страна закрывает небо для российских самолетов

Болгария закрывает небо для российских самолетов. Фото: pixabay.com

Болгария вводит запрет на взлет и посадку и вхождение российских самолетов в воздушное пространство страны.

Об этом сообщило Министерство транспорта и коммуникаций, передает dip.

Все воздушные суда с лицензией, выданной Российской Федерацией, не могут входить в суверенное воздушное пространство Болгарии, включая воздушное пространство над территориальными водами.

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Запрет вступает в силу с 00:00 26 февраля 2022 года.

Эта мера принята в связи с эскалацией военного конфликта и в знак солидарности с Украиной, заявили в министерстве.

25 февраля о закрытии воздушного пространства для России сообщили в Польше и Чехии.