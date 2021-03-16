Еще одна страна встала на защиту вакцины AstraZeneca

Бельгия продолжит вакцинацию AstraZeneca. Фото: Reuters

Бельгия не будет останавливать вакцинацию с использованием вакцины AstraZeneca.

"Федеральный министр здоровья Франк Ванденброке заявил, что считает неоправданным и безответственным для Бельгии останавливать вакцинацию с использованием вакцины AstraZeneca. Именно так он прокомментировал решение нескольких европейских стран, включая Францию, Нидерланды и Германию приостановить использование вакцины в национальных программах вакцинации", - пишет бельгийское издание VRT.

Бельгия будет принимать решения на основе научных выводов Европейского агентства по медикаментам (ЕМА) о том, связано ли применение этой вакцины со случаями тромбоза, которые бывают у людей и без вакцин. Сейчас ЕМА проводит тщательное исследование выявленных случаев тромбоза и их природы.

"Сегодня люди приходили в центры вакцинации в большом количестве, потому что они хотят получить защиту, и они правы. Наше послание - идите на вакцинацию", - отметил Ванденброке.

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По его словам, в стране продолжается рост показателей заболеваемости коронавирусом. Сейчас в Бельгии фиксируют 2800 случаев в день.

По сообщению другого бельгийского издания, The Brussels Times, Федеральное агентство по медицинским препаратам Бельгии отрицает прямую связь между прививками вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза у людей, получивших вакцину.

На сегодня в мире от начала пандемии зафиксировано 120773904 случая коронавируса, в частности 2672204 летальные, 97418471 человек выздоровели.