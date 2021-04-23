Еще одна страна ослабляет карантин

Чехия ослабит карантин. Фото: Reuters

Министерство здравоохранения Чехии утвердило этапы отмены карантина, введенных из-за коронавируса, первые из них планируют отменять с понедельника, 3 мая.

Из-за ситуации с коронавирусом действовал режим чрезвычайной ситуации, сообщает Novinky.

С 3 мая в Чехии будет разрешено:

получать услуги по уходу за телом для двоих, но нужно иметь отрицательный тест (ПЦР или антигенный), а также маску;

будет разрешена работа учреждений по уходу за животными;

смогут возобновить работу магазины и рынки.

Власти Чехии планируют сделать доступными и другие услуги, если за последние семь дней будет менее 100 случаев коронавируса на 100 000 жителей.

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Всего в Чехии подтвердили более миллиона случаев коронавируса, почти 30 000 - летальные.