Еще одна страна, кроме Китая, одобрила вакцину Sinovac Biotech

CoronaVac в Индонезии признали безопасной с легкими или умеренными побочными эффектами. Фото: pixabay

Индонезия позволила использовать китайскую вакцину от коронавируса Sinovac Biotech в экстренных случаях.

Во время проверки препарата обнаружили его эффективность в пределах 65,3%, сообщила руководительница Национального управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Индонезии Пенни К. Лукито, передает JawaPos.

Всемирная организация здравоохранения требует эффективность вакцины не ниже чем 50% для того, чтобы ее одобрить для использования.

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CoronaVac в Индонезии признали безопасной с легкими или умеренными побочными эффектами, среди которых: легкая боль, отек в месте укола, мышечные боли и повышенная температура.

Таким образом Индонезия стала 1-й страной за пределами Китая, которая выдала разрешение на применение вакцины Sinovac.

Для Украины доза вакцины CoronaVac - Sinovac - будет стоить $17,85. Для других стран стоимость препарата отличается. Об этом написал глава ГП "Медицинские закупки" Арсен Жумадилов в Facebook. По его словам, о цене на вакцину известны 2 цифры: 1 доза для Китая будет стоить $29,75, для Индонезии - $13,57.