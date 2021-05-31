Еще одна страна изменила правила въезда для туристов

Тунис впускает вакцинированных туристов без теста. Фото: pexels.com

Туристы получили возможность посетить Тунис без предоставления негативного ПЦР-теста на коронавирус.

Но путешественник должен сделать прививки от Covid-19. Иностранцы должны показать удостоверение с QR-кодом, сообщает тунисский Национальный офис по туризму.

"С 1 июня отрицательный ПЦР-тест отменяется для вакцинированных путешественников. При себе должно быть свидетельство об этом с QR-кодом. Также справка о тестирования не потребуется тем, у кого был подтвержденный коронавирус не менее чем за шесть недель до прибытия", - говорится в официальном заявлении.

Для других туристов с 12 лет обязательна справка с отрицательным результатом ПЦР-теста. Анализы нужно сделать не ранее, чем за 72 ч до посадки на рейс.

Власти Египта объявили об ослаблении карантина в области туризма, торговли и обслуживания. Об этом сообщает местное издание Ahram со ссылкой на премьер-министра страны Мостафа Мадбули.