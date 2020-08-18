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вторник, 18 августа 2020 07:43

Еще одна европейская страна не признала победу Лукашенко

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Еще одна европейская страна не признала победу Лукашенко
Ирландия не признает результаты выборов, которые состоялись в Беларуси. Фото: prm.ua

Ирландия не рассматривает президентские выборы, которые состоялись в Беларуси, как проявление демократической воли народа и не признает их результаты.

Об этом говорится в официальном заявлении главы МИД Ирландии Саймона Коувени, распространенном в понедельник, 17 августа.

"Я глубоко обеспокоен развитием ситуации в Беларуси и категорически осуждаю нарушения прав человека, последовавших за президентскими выборами. Результаты нельзя считать легитимными через запугивание и аресты граждан, которые имели место до и после выборов. Ирландия не признает итоги голосования и не рассматривает их как настоящее проявление демократической воли белорусского народа", - подчеркнул Коувени.

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Глава МИД также заявил, что народы Ирландии и Беларуси имеют тесные связи. И ирландцы "пристально следят за событиями в стране у границ Европейского союза".

"Нам необходимо добиваться совместно с международным сообществом, чтобы демократические права людей придерживались, жители Беларуси, только они должны выбирать свое будущее", - продолжил Коувени, поприветствовав решение Европейского совета созвать в среду экстренное заседание, посвященное ситуации в Беларуси.

Созвать внеочередную видеоконференцию лидеров государств ЕС для обсуждения ситуации в Беларуси решил председатель Европейского Совета Шарль Мишель. Она запланирована на 12.00 среды, 19 августа.

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