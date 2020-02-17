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понедельник, 17 февраля 2020 14:44

Еще год Беларусь будет жить без оружия

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Еще год Беларусь будет жить без оружия
Фото: korrespondent.net

Совет ЕС продлил эмбарго на поставки оружия в Беларусь и персональные санкции против четырех граждан страны еще на год.

Причем Совет ЕС продлил действие разрешения на экспорт оборудования для биатлона и ограниченного количества предназначенных для него спортивных ружей и спортивных пистолетов, сообщили на сайте Европейского Совета.

"Сегодня Совет ЕС решил продолжить ограничительные меры против Беларуси на один год, до 28 февраля 2021 года. Эти меры включают эмбарго на оружие и оборудование, которое может быть использовано для внутренних репрессий, и замораживание активов и запрет на путешествия для четырех человек в связи с невыясненным исчезновением двух оппозиционных политиков, одного бизнесмена и одного журналиста в 1999 и 2000 годах", - написали на сайте.

Ограничительные меры против Беларуси ввели еще в 2004 году в ответ на исчезновение вышеупомянутых четырех персон. В 2011 году добавилось еще и эмбарго на поставки оружия.

15 февраля 2016-го Совет ЕС решил отменить ограничительные меры против 170 человек и четырех компаний в Беларуси, но продолжила оружейное эмбарго и санкции против четырех человек.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности начать отбор российской транзитной нефти.

Беларусь будет это делать, если Россия не выполнит поставки 2 млн тонн в месяц, передает "БелТА".

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