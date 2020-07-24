ЕС впервые произвела электроэнергии из возобновляемых источников более чем из ископаемого топлива

В Европе электроэнергия из ископаемых источников обогнала уголь, нефть и газ. Фото: pixabay.com

В Европе производство электроэнергии из возобновляемых источников — уголь, нефть и газ — впервые обогнало ископаемое топливо.

Как говорится в публикации Climate Home News, за первую половину 2020 года ветровая, солнечная, гидроэнергетика и биоэнергетика сгенерировали 40% электроэнергии в 27 государствах-членах ЕС.

Доля ископаемого топлива составила 34%, свидетельствует анализ климатического аналитического центра Ember.

Выбросы углерода в энергетическом секторе Евросоюза за указанный период сократились почти на 25%.

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По информации специалистов центра, еще 9 лет назад из ископаемого топлива в ЕС производили вдвое больше электроэнергии, чем с помощью возобновляемых источников.

Больше всего электричества — примерно 5 часть — произведено на ветровых и солнечных установках. В Дании зафиксирован наибольший показатель — 64%.

В то же время, производство электроэнергии из ископаемого топлива упало в ЕС на 18%. Больше всего пострадала угольная отрасль. К примеру, в Португалии падение производства в этой сфере составило 95%, в Испании — 58%.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на фоне кризиса в энергетической сфере страна не может себе позволить иметь самую дорогую "зеленую энергию" в Европе.