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пятница, 28 августа 2020 13:43

ЕС требует от Беларуси освобождения задержанных журналистов

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ЕС требует от Беларуси освобождения задержанных журналистов
ЕС обратился к властям Беларуси в связи с массовым задержанием журналистов. Фото: www.aa.com.tr

Евросоюз отреагировал на массовые задержания журналистов, которые состоялись 27 августа в Бресте и Минске. Он ожидает от белорусских властей немедленного и безоговорочного освобождения задержанных журналистов, а также всех мирных протестующих.

Заявление на своей странице в Twitter опубликовал представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Петер Стано.

"Пусть СМИ делают свою работу без запугивания. Свободная пресса имеет решающее значение для демократии, которой требует народ Беларуси", - заявил Стано.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Беларуси задержали около 200 человек. 20 из них - журналисты

Вечером 27 августа на площади Свободы в столице Беларуси "для проверки документов" задержали два десятка журналистов. Также сотрудников СМИ задерживали в Бресте.

Сотрудники милиции самовольно уничтожали кадры, сделанные журналистами. Это сопровождалось угрозами повреждения или уничтожения оборудования.

Пресс-секретарь белорусского МВД Вольга Чамаданава сообщила, что сотрудников СМИ не задержали, а доставили в райотдел для проверки "документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности". Она пообещала, что журналисты зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованных при МИД, будут освобождены.

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Дата
28
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