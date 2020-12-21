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понедельник, 21 декабря 2020 04:52

ЕС созывает антикризисное совещание новую мутацию коронавируса

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ЕС созывает антикризисное совещание новую мутацию коронавируса

Председательство Германии в Совете ЕС проведет в Брюсселе совещание антикризисного механизма в связи с ситуацией вокруг новой разновидности коронавируса. Заседание состоится в понедельник, 21 декабря.

Между тем канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрона, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель провели телефонные переговоры, чтобы скоординировать усилия по противодействию пандемии. Об этом сообщает DW.

Факт переговоров подтвердили в пресс-службе Елисейского дворца. Макрона также созвал вечером 20 декабря экстренное заседание Совета обороны Франции.

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Новый вариант коронавируса стал широко распространяться в стране с середины ноября. Сам штамм был обнаружен в сентябре. По оценке профильных британских органов, степень заражения, связанной с этим штаммом, на 70 процентов выше, чем при уже известных вариантах. Пока нет доказательств того, что эта мутация приводит к большей смертности или влияет на действие вакцин и лечения.

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