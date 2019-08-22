ЕС против возвращения России к G8 без всяких условий — СМИ

Европейский Союз выступает против возвращения России к формату "Большой восьмерки" без выполнения каких-либо условий.

Об этом высокопоставленный чиновник ЕС заявил на условиях анонимности агентству Reuters.

Он назвал предложение о возвращении России "контрпродуктивным" и "признаком слабости". И добавил, что причины исключения России остаются "в силе".

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Американский телеканал CNN сообщил, что президент США Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон договорились пригласить Россию в G7 в 2020-м. Об этом СМИ стало известно от высокопоставленного источника в Белом доме. Первой против возвращения России выступила Германия, ведь "обе ситуации (после которых РФ исключили из G8. - Gazeta.ua) сохраняются". Президент Франции Эммануэль Макрон в своем заявлении отметил, что условием возвращения России в "Большую восьмерку" должно быть урегулирование "украинской проблемы". Однако, по его мнению, обсуждение вопроса о восстановлении G8 с участием РФ уместно. Германия также против возвращения России. В этом году саммит лидеров G7 пройдет с 24 по 26 августа во Франции в Биаррице. Россию выгнали из группы наиболее экономически развитых государств - G8 - за аннексию Крыма в 2014-м.