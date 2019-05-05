ЕС призывает немедленно прекратить ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа

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Европейский Союз призвал немедленно прекратить ракетные удары по Израилю со стороны сектора Газа.

"Деэскалации этой опасной ситуации срочно необходима для обеспечения защиты жизней гражданских лиц. Израильтяне и палестинцы имеют право жить в мире, безопасности и достоинства. Только политическое решение может положить конец насилию. Усилия Египта и ООН по успокоения ситуации, имеют полную поддержку Европейского Союза", - говорится в заявлении пресс-секретаря европейской службы внешних действий Майи Косьянчич.

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4 мая из Сектора Газы по Израилю запустили не менее 200 ракет, десятки из них перехватила система ПВО "Железный купол". Израильские военные нанесли удары по 120 целям по всему сектору Газа.

В результате обстрела ранения получили двое израильтян, ударами повреждены жилые дома, десятки тысяч людей были вынуждены уехать в безопасную зону.

По данным палестинских властей, погибли как минимум четверо гражданских.

В израильском Модиине из-за обстрелов отменили концерт, который должен был открыть неделю Евровидение. В прилегающих к сектору Газа поселках постоянно звучат сигналы воздушной тревоги.