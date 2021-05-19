ЕС открывает границы для Covid-вакцинированных украинцев - СМИ

Блок вводит Covid-паспорта. Фото: pixabay.com

Евросоюз одобрил открытие границ для вакцинированных от коронавируса туристов.

Блок вводит Covid-паспорта, сообщает агентство AFP со ссылкой на собственные источники.

"ЕС соглашается открыть границы для полностью вакцинированных путешественников", - говорится в сообщении.

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон ранее заявил, что в ЕС есть необходимые инструменты и условия для безопасного восстановления туристического сезона. В ЕС также заявили о благоприятных условиях для возобновления туризма летом. В июне там планируют запустить систему Covid-паспортов. Это позволит совершать путешествия в европейские страны тем гражданам, которые привились одобренными в ЕС препаратами.

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Канадские специалисты из сферы молекулярной биологии разработали вакцину против коронавируса растительного происхождения. Ее эффективность протестировали на 200 добровольцах. Исследования показали, что препарат не вызывает существенных побочных эффектов.