ЕС отказался признавать криптовалюту Facebook

Появление новой криптовалюта может нести большие риски. Фото: Marketer

Министры финансов стран Евросоюза приняли решение не допускать обращение на территории ЕС Facebook Libra или любого другого стейблкоина.

До сих пор невозможно сказать, какие риски несет появление нового платежного средства, передает Reuters.

Также министры заявили о необходимости специальных законов, регулирующих оборот криптовалют на территории ЕС. По словам комиссара Евросоюза по финансовым вопросам Валдиса Домбровскиса, соответствующая работа уже началась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Facebook запустит собственные деньги

Кроме этого, в Брюсселе занимаются созданием собственной цифровой валюты, которая должна стать законной альтернативой криптовалютам, созданным частными компаниями. Она будет необходима в случае, если обычные расчеты в Европе станут слишком дорогими.

Facebook Libra, в создании которой кроме Facebook участвовали 20 различных компаний, должна быть запущена в июне следующего года.

Международные платежные системы MasterCard, Visa, Stripe, eBay и Mercado Pago отказались от участия в проекте по созданию криптовалюты Libra от компании Facebook. Идею Facebook жестко критикуют некоторые мировые регуляторы и законодатели. Это смешивает некоторых наблюдателей отрасли поставить под сомнение, сможет ли проект Libra "выжить".