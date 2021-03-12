ЕС объявили "зоной свободной для ЛГБТ"

Европа свободна для ЛГБТ. Фото: Reuters

Депутаты Европейского парламента приняли резолюцию, которой объявили Евросоюз "зоной свободы ЛГБТИК".

За соответствующую резолюцию, которая является скорее символической, проголосовали 492 депутата, 141 выступил против, 46 воздержались, сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

Резолюция принята в ответ на политику отдельных стран ЕС в сфере ЛГБТИК, в частности Польши и Венгрии.

С марта 2019 года более 100 польских регионов, округов и муниципалитетов приняли постановления, провозгласив себя свободными от "идеологии" ЛГБТИК. Согласно этим постановлениям, местные органы власти "должны воздерживаться от поощрения терпимости к ЛГБТИК-людям и должны отказывать в финансовой помощи организациям, которые выступают за недискриминацию и равенство".

Депутаты Европарламента также подчеркнули, что эти "зоны" являются частью более широкого контекста, в котором ЛГБТИК-сообщество в Польше подвергается усиленной дискриминации и нападениям.

"ЛГБТИК-люди по всему ЕС должны пользоваться свободой жить и публично демонстрировать свою сексуальную ориентацию и гендерную идентичность, не опасаясь нетерпимости, дискриминации или преследования, а власть на всех уровнях в ЕС должна защищать и продвигать равенство и фундаментальные права всех, в том числе ЛГБТИК", - заявили депутаты Европарламента.

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ЛГБТИК - акроним, который, кроме лесбиянок, геев, бисексуальных и трансгендерных людей, также включает интерсекс и людей, которые идентифицируют себя как квир.