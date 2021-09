ЕС начал работу над пятым пакетом санкций против режима Лукашенко

Страны-участницы Европейского Союза начали работать над пятым пакетом санкций против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом заявил представитель Европейской службы внешних связей, написал в Twitter журналист "Радио Свобода" Рикард Жозвяк.

"Представитель ЕС подтверждает в Европарламенте, что работа со странами-членами ЕС над пятым пакетом санкций против Беларуси началась", - говорилось в публикации журналиста.

EEAS official confirms in the European Parliament that the work together with EU member states on a fifth package of sanctions on #Belarus have started