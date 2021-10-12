ЕС может развалиться, если решение польского суда не будет обжаловано - вице-президент

В ЕС заговорили о возможном развале Евросоюза. Фото: Reuters

Европейский союз "начнет рушиться", если он не оспорит постановление Конституционного суда Польши о приоритете национального законодательства над европейским правом.

"Если мы не будем придерживаться в ЕС принципа, согласно которому равные правила соблюдаются одинаково повсюду в Европе, вся Европа начнет рушиться", - заявила вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова, цитирует агентство Reuters.

В ЕС назвали это решение вызовом принципам Союза и пригрозили последствиями.

Представитель Еврокомиссии подчеркнула, что из-за угрозы развала ЕС Брюсселю необходимо отреагировать на решение польского Конституционного суда.

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Суд признал приоритет польского права над европейским законодательством. Норма о приоритете европейского права над положениями конституции Польши не соответствует нормам страны.