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четверг, 10 октября 2019 09:14

ЕС инвестировал в Украину больше всего, чем в другую страну мира - Могерини

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ЕС инвестировал в Украину больше всего, чем в другую страну мира - Могерини
ua.news Федерика Могерини: ЕС инвестировал в Украину больше, чем в другую страну мира

Европейский союз за последние пять лет инвестировал в Украину больше, чем в любую другую страну мира.

"После 2014 года ЕС собрал для Украины самый большой пакет поддержки в истории содружества - более 15 миллиардов евро. Никакой другой партнер не вложил в Украину столько, сколько мы сделали. Наша поддержка и наше сотрудничество оказывают очень ощутимое влияние. Мы поддержали создание тысяч новых рабочих мест и помогли посредством децентрализации повысить качество услуг для граждан. Мы сопровождавшили реформу сектора безопасности. А два года назад мы сделали путешествие в Европейский Союз для жителей Украины проще благодаря либерализации визового режима", - подчеркнула представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини во время слушаний в Европарламенте.

Могерини подметила, что со времени первой дискуссии Евросоюза об Украине пять лет назад страна прошла очень большой путь. И это стало возможным, по ее мнение, благодаря решимости людей.

Высокий представитель также напомнила, что "на протяжении всех этих лет Евросоюз всегда стоял на стороне украинского народа".

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Президент США Дональд Трамп попросил руководителя административно-бюджетного управления Мика Малвейни приостановить миллионные выплаты военной помощи Украине примерно за неделю до звонка президенту Владимиру Зеленскому 25 июля.

Вскоре представители Демократической партии США потребовали от Белого дома предоставить документы о причинах задержки денежной помощи Украине.

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