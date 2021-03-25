ЕС и США договорились противодействовать агрессии РФ вместе

Блинкен и Боррель договорились сотрудничать против России. Фото: Reuters

Главный дипломат Евросоюза Жосеп Боррель и государственный секретарь США Энтони Блинкен договорились совместно противодействовать агрессивным вызовам, которые создает поведение Кремля.

Об этом говорится в их заявлении по итогам встречи в Брюсселе.

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"Высокий представитель ЕС и госсекретарь США Блинкен заявили о том, что и в дальнейшем скоординировано будут реагировать на вызывающее поведение России, включая ее продолжающуюся агрессию против Украины и Грузии, гибридные угрозы, такие как дезинформация, вмешательство в выборы, злонамеренная кибердеятельность и демонстрация военной силы", - говорится в сообщении.

Общая реакция также коснется ухудшения ситуации со свободой слова, медиа, нарушением прав человека и верховенства права в РФ.

"Вместе с тем обе стороны отмечают, что готовы взаимодействовать с Россией в вопросах, где интересы пересекаются, и призывают Россию оставить конфронтационный подход", - добавляют Боррель и Блинкен.

В Евросоюзе Россию считают "опасным соседом". На агрессивные действия РФ нужно реагировать ограничениями.