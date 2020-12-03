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четверг, 03 декабря 2020 15:43

ЕС хотят наложить санкции на производителей фальшивых новостей

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ЕС хотят наложить санкции на производителей фальшивых новостей
ЕС хочет ввести санккции за распространение фейковой информации. Фото: espreso.tv

Исполнительный орган Евросоюза предложил ввести санкции против производителей фейковых новостей.

3 декабря обнародовали План действий по европейской демократии.

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"Евросоюз должен больше систематически использовать весь спектр инструментов для противодействия иностранному вмешательству, в частности путем наказания нарушителей", - говорится в сообщении.

В документе отмечается, что "некоторые третьи страны", в частности Россия и Китай, создавали материалы с дезинформацией вокруг коронавируса в ЕС, его соседей и во всем мире, чтобы усилить социальную популяризацию и улучшить собственный имидж".

"Я думаю, что это не должно быть безнаказанным, поэтому мы будем рассматривать, как применять санкции и наказания. Мы будем иметь дело с иностранным влиянием и иностранными актерами", - прокомментировала вице-президент Еврокомиссии Вера Йоурова.

Европейский Союз планирует расширить санкции против Минска, если самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не начнет переговоры с митингующими.

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03
декабря

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