ЕС готовит срочные санкции против белорусских чиновников

Евросоюз готовит новые санкции против чиновников из Беларуси, которых ЕС считает "Организаторами миграционного кризиса на границе с Польшей".

Ограничения коснутся 30 физических и юридических лиц. Среди подпадающих под санкции чиновники из МИД Беларуси и авиакомпании Белавиа, сообщает Reuters.

10 ноября 27 послов ЕС могут согласовать решение о том, что кризис на границе используется как "гибридное оружие".

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Ранее сообщалось, что ЕС готовится ввести пятый пакет санкций против Беларуси из-за миграционного кризиса, который режим Лукашенко создал своим соседям из Евросоюза – Латвии, Литве и Польше.

"Пятый пакет санкций ЕС против Беларуси в разработке. Его могут завершить, когда главы МИД Евросоюза соберутся в Брюсселе 15 ноября", – писали в СМИ.

Утром 8 ноября в сети обнародовали кадры, как толпа мигрантов в Беларуси идет к польской границе. Белорусские военные с собаками согнали мигрантов с дороги в лес. До КПП они не дошли. Большинство людей в колонне - курды, недавно прибывшие в Беларусь из Ирака.

Власти Польши привели в боевую готовность Силы территориальной обороны, а президент Анджей Дуда созвал экстренное совещание с чиновниками. Позже в МВД сообщили, что мигранты пытались прорвать границу с территории Белоруссии, но эту попытку отбили.