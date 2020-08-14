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пятница, 14 августа 2020 19:42

ЕС готовит санкции против Беларуси - СМИ

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ЕС готовит санкции против Беларуси - СМИ
ЕС готовит санкции. Фото: Reuters

На внеочередной видеовстрече министры иностранных дел ЕС согласились подготовить санкции в связи с митингами в Беларуси.

Корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, сообщает об этом в Twitter со ссылкой на собственные источники.

"Главы МИД ЕС согласились дать "зеленый свет" санкциям против Беларуси. Рабочие группы составят списки", - написал он.

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Заявил, что во время видеоконференции ни один из министров ЕС не высказался против санкций.

Белорусская оппозиция созывает граждан присоединиться к Маршу свободы. Его запланировали на это воскресенье, 16 августа, во всех населенных пунктах страны. Начало марша в 14.00. Мероприятие станет самым массовым в белорусской истории.

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