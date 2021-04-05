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понедельник, 05 апреля 2021 17:00

ЕС достигнет коллективного иммунитета к Covid-19 до середины июня

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ЕС достигнет коллективного иммунитета к Covid-19 до середины июня
ЕС завезет до сентябре 2021 года 800 млн доз вакцин от коронавируса. Фото: bbc

Населения Европейского Союза, которое достигает 450 млн человек, сможет достичь коллективного иммунитета от коронавируса до середины июня благодаря ускорению темпов вакцинации.

Подробностями поделилось издание The Local.

По словам еврокомиссара Тьерри Бретона, приближение коллективного иммунитета можно обеспечить благодаря увеличению поставок, ускорению распределения доз и тестирований на коронавирус.

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"14 миллионов доз доставили в ЕС в январе, 28 миллионов в феврале и 60 миллионов в марте. В следующем квартале мы увеличим поставки в 100 миллионов в апреле, мае и июне. Затем 120 млн летом, и мы достигнем показателя в 200 млн начиная с сентября", - прокомментировал Бретон.

Еврокомиссар заверил, что во 2-й половине 2021 года в ЕС доставят 800 млн доз.

На территории Евросоюза только 4% населения получили полный курс прививок, 10% получили 1-ю дозу вакцины.

За период с 19 по 25 марта во Франции в 3 человек обнаружили тромбоз после прививки против коронавируса вакциной AstraZeneca.

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