ЕС доставил в Афганистан 25 т гумпомощи

Первый самолет с ЕС доставил в Афганистан 35 тонн помощи. Фото: news.un.org

Европейский союз доставил в Афганистан 25 тонн гуманитарной помощи.

Комиссар ЕС по вопросам кризисного управления Янез Ленарчич заявил, что афганцам не хватает денег даже на еду - они не могут найти работу и с минимальной зарплатой.

"Афганцы оказались в сложной ситуации, поскольку экономика страны практически парализована и жизнь многих зависит от иностранной помощи. Экстренной помощи в Афганистане требуют больше 18 млн человек", - отметил Ленарчич.

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По словам комиссара, это уже вторая передача гумпомощи за последнюю неделю. Первый самолет с ЕС доставил в Афганистан 35 тонн помощи.

12 октября состоится внеочередной саммит стран Большой двадцатки. Мировые лидеры обсудят ситуацию в Афганистане после захвата власти движением "Талибан".