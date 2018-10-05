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пятница, 05 октября 2018 07:27

Эрдоган предлагает провести референдум о вступлении в ЕС

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Эрдоган предлагает провести референдум о вступлении в ЕС
В Турции предлагают провести референдум, на котором граждане страны скажут, поддерживают ли они вступление в Европейский союз. Фото - Укринформ

В Турции предлагают провести референдум, на котором граждане страны скажут, поддерживают ли они вступление в Европейский союз. Такую идею высказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Он напомнил также, что Турция подала заявку еще в 1987 году и обвинил руководство ЕС в затягивании процесса, передает Интерфакс-Украина.

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"Мы можем обратиться к 81 млн граждан и посмотреть, какое решение примут они. Мы обсудим этот вопрос, если будет принято решение "за", то мы немедленно предпримем шаги", - заявил Эрдоган.

В июне 2018 года Совет Европейского союза опубликовала заявление, в котором сообщалось о прекращении переговоров о вступлении Турции в Евросоюз.

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Дата
05
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